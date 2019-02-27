среда, 27 февраля 2019 г.

Бабушки

Не кажется ли вам что определенный тип пришельцев присутствует на этой Земле под видом бабушек? Они сидят обычно на лавочках и сверлят всех пронзительным взглядом. Наблюдают. Бабушке всегда поможет пионер и полиционер. Очень удобно.


Автор: Pavel на
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