Не кажется ли вам что определенный тип пришельцев присутствует на этой Земле под видом бабушек? Они сидят обычно на лавочках и сверлят всех пронзительным взглядом. Наблюдают. Бабушке всегда поможет пионер и полиционер. Очень удобно.