Лаборатория нигрогнозии
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UFO - война цивилизаций
среда, 27 февраля 2019 г.
Бабушки
Не кажется ли вам что определенный тип пришельцев присутствует на этой Земле под видом бабушек? Они сидят обычно на лавочках и сверлят всех пронзительным взглядом. Наблюдают. Бабушке всегда поможет пионер и полиционер. Очень удобно.
Автор:
Pavel
на
07:27
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Ярлыки:
Россия
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UFO
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