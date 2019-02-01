Не смогли покинуть Омск

"По данным МВД РФ, тридцать болельщиков сборной Швейцарии так и не выехали на родину после завершения чемпионата мира по футболу, который прошел в России в 2018 году.Как уточняет РИА Новости со ссылкой на замруководителя миграционного управления МВД РФ Андрея Краюшкина, всего в РФ после мундиаля нелегально остались около 12 тысяч человек, в текущем году эту цифру удалось уменьшить до 5,5 тысячи.Полиция продолжает вести работу по выдворению из России иностранных болельщиков, уточнили в ведомстве".В царстве Аида по неосторожности можно затеряться и тут можно найти извращенную привлекательность – в вечном осеннем распаде.“Аиду соответствует вечная осень, чахлая и гнилая в своем вечном распаде.Мрачные голые прогалины, затянутые плесенью и белесой, чахлой пародией на траву, зловещие буераки, где медлительно продвигались зловонные протоки, болотистые овраги, бездонные пропасти и уходящие неведомо куда извилистые тропы, поросшие чертополохом, сочащимся черным соком кустарником и уродливо растопыренными деревьями…вся эта гниль” (Евгений Головин).