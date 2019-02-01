пятница, 1 февраля 2019 г.
Не смогли покинуть Омск
30 граждан Швейцарии не вернулись домой после ЧМ-2018
"По данным МВД РФ, тридцать болельщиков сборной Швейцарии так и не выехали на родину после завершения чемпионата мира по футболу, который прошел в России в 2018 году.
Как уточняет РИА Новости со ссылкой на замруководителя миграционного управления МВД РФ Андрея Краюшкина, всего в РФ после мундиаля нелегально остались около 12 тысяч человек, в текущем году эту цифру удалось уменьшить до 5,5 тысячи.
Полиция продолжает вести работу по выдворению из России иностранных болельщиков, уточнили в ведомстве".
В царстве Аида по неосторожности можно затеряться и тут можно найти извращенную привлекательность – в вечном осеннем распаде.
“Аиду соответствует вечная осень, чахлая и гнилая в своем вечном распаде.
Мрачные голые прогалины, затянутые плесенью и белесой, чахлой пародией на траву, зловещие буераки, где медлительно продвигались зловонные протоки, болотистые овраги, бездонные пропасти и уходящие неведомо куда извилистые тропы, поросшие чертополохом, сочащимся черным соком кустарником и уродливо растопыренными деревьями…вся эта гниль” (Евгений Головин).
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