воскресенье, 10 февраля 2019 г.

Планы по озеленению и рекультивации

В общем где-то уже решили, что ограниченная ядерная война не так уж страшна как ее малюют и даже в чем-то очень полезна.Чернобыль был прекрасным полигоном для того, чтобы оценить реальные последствия ядерной войнушки.

“Британцы установили 45 камер в зоне чернобыльского заражения. Первые же исследования на местности показали удивительную картину: в Чернобыльской зоне отчуждения не только практически восстановилась популяция животных-эндемиков, но и появились несколько видов, которые считались исчезнувшими больше века назад.
А еще появились редкие, уже давно не виданные в этой местности животные. Европейская рысь, бурый медведь, зубры и даже лошади Пржевальского — радиация не может быть хорошей штукой, но знаете что? Она влияет на природу гораздо лучше, чем человек. Можно сказать, что мы хуже ядерной войны для флоры и фауны нашей планеты”.

Автор: Pavel на
Ярлыки:

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