Идея нелинейности времени – это то, что достаточно трудно принять. Время нелинейно и неоднородно. Оно скорее циклично, что было очевидно для тех же древних греков или китайцев.
В мире действуют совершенно различные силы и сущности, преследующие свои цели. И на данный момент главный из них – это тот кто известен как Арендатор, Тенант – маг древности который провел сотни или тысячи лет в Патале и вернулся в этот мир в начале 18 века. То время, что он провел в той реальности – это примерно миллионы лет в нашем мире, и процесс непрерывного получения знаний. Он хорошо изучил этот мир, его закулису, и фактически подчинил все своей воле. В этом блоге есть немного информации об этом. Все эти межпространственные группы контроля линий времени – не влияют на него. Он может забрать всех в свое сновидение. Мы можем жить внутри его разума. Вероятно он уже сделал это. Он создает свою Матрицу как это делали маги древности, забирая целая народы в свой сон, после чего та реальность, подпитываемая эмоциями и энергией этих людей становилась автономной. Никаких технических ухищрений, все органично и экологично.
Сначала мы вернемся в Новое Средневековье.
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