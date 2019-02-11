Все эти межпространственные группы контроля линий времени –

не влияют на него. Он может забрать всех в свое сновидение. Мы можем жить внутри его разума. Вероятно он уже сделал это. Он создает свою Матрицу как это делали маги древности, забирая целая народы в свой сон, после чего та реальность, подпитываемая эмоциями и энергией этих людей становилась автономной. Никаких технических ухищрений, все органично и экологично.