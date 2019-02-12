вторник, 12 февраля 2019 г.

Швейки

Чешские солдаты, 1938 год. Формально одна из самых лучших европейских армий того времени. Идея наций во многом искусственна. Чехи - это европейское сословие.


Автор: Pavel на
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