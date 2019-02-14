О честном и нечестном тоталитаризме

Общественность обсуждает статью Владислава Суркова и критикует. Последние понятно, так как взгляды которые там изложены мало кому понравятся. Зато честно. Получается, что критикуют за честность. Честных у нас не любят.
Ошибается ли Сурков с в своих выводах? Не совсем.
“Большая политическая машина Путина только набирает обороты и настраивается на долгую, трудную и интересную работу”.
Путинизм не абсолютен, но он будет востребован как средство и инструмент движения к Новому Средневековью. Вроде бура, который в сквозь толщу времен должен проложить туннель к новой более здоровой и позитивной реальности.
“Имеется широкий выбор подлецов и запутанные правила, призванные свести их борьбу между собой к более-менее ничейному результату. Так возникает благодетельная система сдержек и противовесов – динамическое равновесие низости, баланс жадности, гармония плутовства.
Наша система, как и вообще наше все, смотрится, конечно, не изящнее, зато честнее. И хотя далеко не для всех слово «честнее» является синонимом слова «лучше», оно не лишено притягательности.
Государство у нас не делится на глубинное и внешнее, оно строится целиком, всеми своими частями и проявлениями наружу. Самые брутальные конструкции его силового каркаса идут прямо по фасаду, не прикрытые какими-либо архитектурными излишествами. Бюрократия, даже когда хитрит, делает это не слишком тщательно, как бы исходя из того, что «все равно все всё понимают».
Это так же честное описание отличий российской политической модели от западной. Например, есть всемирная социальная сеть Фейсбук – предельно тоталитарная в своей политике. Пользователей там банят, за что? Да все что угодно! Любой может угодить на пожизненный или временный бан аккаунта. Люди жалуются, стонут, но опять почти все туда возвращаются. Одновременно там есть алгоритмы ИИ, которые помогают одним пользователям набирать популярность, и просаживать популярность других. Опять же в зависимости от общественно-политической повестки. В общем, людей по мелочи дрессируют, обманывают, гоняют ссаными тряпками, одним словом воспитывают. Вроде плохо все это, но народ, ворча, приспосабливается. Прямо как россияне, хехе.
И есть российская соцсеть Вконтакте. Со свободой слова, домогательствами и порнографией. Но время от времени оттуда кого-то выдергивают, штрафуют или сажают. Как правило не за порнографию, а за какой-то политический школотронный мем. Поднимается волна народного возмущения, возникает резонанс. Все клянут власть. Совершенно справедливо. Это и есть российская политическая модель, которую можно назвать репрессивной.
Однако утверждать, что российская политическая модель лучше западной на том основании, что она “честнее” – нельзя. Так как излишняя жестокость, прямой урон, пусть даже прикрытый филькиной грамотой “законности”, вызывает кармическую ответку. Россия же до сих пор находится в формате “красного колеса”, платя кармическую дань за предательство и убийство царской семьи. Причем, предателями были в первую очередь высшее сословие. Это были очень богатые и далеко не глупые люди. И где они все, где капиталы, где потомки? Их нет.
Элита Запада – оккультисты, которые понимают что ничто не начинается с рождения и не заканчивается со смертью, они пришли к своей “подлой и хитрой” системе в результате долгих проб и ошибок. Глубинное государство за ширмой “демократии” оказалось оптимальным способом существовать и обделывать дела. Полиция на Западе знает, что их немного будут бить демонстранты. И они немного будут бить демонстрантов. Это такая работа. В результате создается ощущение свободы,движения, это создает баланс и устойчивость.
С другой стороны есть еще китайский вариант с жесткой политической системой и внятной экономической политикой и свободой, но он почему-то игнорируется.
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