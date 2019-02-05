Вопреки господствующему мнению о том, что способность сострадания, эмпатия – это сознание связанное с “высокими частотами сознания”, то если это соотносить с частотами человеческого мозга, то эмпатия заложена на самом базовом, минерально-растительно-вегетативном уровне – с дельта-ритмами мозга.0,2-4 Гц это даже не подсознание, а не-сознание. Очень глубокий сон, сильнейший транс, обморок, кома. И этот базовый уровень отвечает за сострадание и любовь в самом широком смысле.