К 2040 году на Земле должно быть установлено то, что обычно принято называть “царство Антихриста”. Это – основная линия времени.Это Конец Истории, исправление с точки зрения Элохим того, что произошло когда Змей дал человекам разум. Эта аномалия будет исправлена, и Элохим вернет себе людей, сделав их такими какими они были изначально – не знающими добра и зла. Люди будут чипированы и превращены в рабов-биороботов уже без всяких уловок. Да, это произойдет с помощью технологий. Но вероятно эти технологии и появились только для этой цели?Это так же будет концом для элит, которые строили этот Новый Мировой Порядок. Слишком велико число так называемых элитариев. Кроме того, с точки зрения Элохим – они “сатанисты”, “партия Змия”.(Можете оценить стратегический ум Элохим - он заставил работать на себя своих врагов, дав им определенные блага и используя их силу).Понимают ли это “элитарии”? Отчасти, да. Отсюда нервозность с признаками паники, хаотичные попытки что-то исправить, появление Трампа и т.д. Но все это бесполезно, так как процесс остановить невозможно. Поэтому многие элитарии и строят для себя секретные подземные убежища, где надеются отсидеться, когда НМП наконец-то грядет.Но поскольку мы находимся в точке пересечения, слияния, и расходящихся путей, есть шанс что эта линия времени не является и не будет единственной.