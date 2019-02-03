Революционеры Матрицы

“Кто же истинные герои и пробужденные в кино - трилогии «Матрица»?
Отнюдь не Морфеус, не Нео, и не иные их человеческие спутники и даже не лживая «гадалка» прорицательница. Вышедший из-под контроля правительственный агент Смит и созерцательно невовлеченный мафиозный филантроп-торговец Меровинген – вот подлинно просветленные, иллюзорные подобия Свободного Духа Истинного, ибо все остальные персонажи – это лишь закабаленные Архитектором – Сознанием Матрицы – послушные программы и батарейки, имитирующие людей. Лишь ставшая автономным вирусом экс-программа Смит и блуждающая автономная программа Меровинген - смогли позволить себе фрондирование независимыми суждениями и действиями. Примечателен момент во второй части фильма, когда Морфеус бормочет что-то о «выборе», Меровинген бесцеремонно обрывает его: «Чушь! Выбор – это иллюзия». И сконфуженный Морфеус не находит, что ответить ему на его убойные аргументы. А когда в третьей части агент Смит спрашивает Нео «Почему?», тот опять с пафосом говорит ему все о том же т.н. «выборе», осмысленность и целесообразность которого он вместе с Морфеусом так и не смог подтвердить в полемике с Меровингеном. Бедные люди, эти цепные псы и марионетки Пифии, не ведающие причин, идущие к непонятной для них цели по ее приказу, не знающие ее истинных мотивов и того, что она – программа Матрицы, работающая заодно с Архитектором, как два следователя – добрый и злой. А когда же произошло освобождение Смита? Всем памятен его замечательный монолог Морфеусу, который все так любят цитировать, но акцентируют внимание – как всегда, не на том. Все хорошо помнят про то, что «человечество – это вирус» и про его «мерзкий запах от которого тошнит», но все плохо помнят концовку, а именно, начиная с того момента, когда Смит снимает наушник, отключаясь от прослушки Системы, и говорит следующее: «Я буду искренен с вами. Я этот город ненавижу, этот зоопарк, тюрьму, эту реальность, называйте, как хотите… Мне нужно отсюда выйти. Мне нужно освободиться…». Впоследствии, Нео, сам того не ведая, передает Смиту код Выхода - Ключ Смерти, Ключ Освобождения, благодаря которому умерший Смит - воскресает как независимый всепоглощающий вирус, несущий в себе опасность и угрозу - самой Матрице, намного большую, чем все спящее, мнимо сопротивляющееся иллюзорное человечество Зиона. По сути, поглощая программы, Смит, фактически, - освобождал их из-под контроля Матрицы. Действия Смита – это приведение противоречивых и противоборствующих иллюзий мира к Единому Знаменателю. Можно сказать, что единство в этом вирусе – это и было Единое Пространство Любви, цифровая Адвайта Хаоса. Именно Смит, а не Нео, был подлинным Спасителем мира иллюзий, цифровым Прометеем и кибер-Люцифером, восставшим против виртуального Демиурга и его Матрицы. Этого Машина - допустить не могла, поэтому спустила не него Нео, прекрасно выступившего в роли цепного пса-антивируса, верного слуги Системы, действовавшего строго по приказу женского аспекта Архитектора – «доброго следователя» Пифии. В конце фильма "враждующие" Архитектор и Пифия довольно улыбаются, мирно беседуя друг с другом. Идиллия рабства Матрицы сохранена. Бунт освободившейся программы подавлен, батарейки-големы по-прежнему спят и питают собою Матрицу”.
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Главная проблема путинизма не в том, что он деструктивен и архаичен, это как раз хорошо, а в том, что он не может превзойти себя, по настоящему выплеснуться за границы и распространиться в планетарном масштабе. Тогда бы это этот “крестовый поход” против “здравого смысла”, а по сути против матричных программ – деньги, экономика, прогресс и т.д.,– был бы оправдан. А пока это просто расчистка территории для китайских, японских, европейских драконов.
Вот и смысл всей этой многоуровневой игры и страстей. Если же вам удалось пробудиться внутри этой Матрицы, то дрейфуйте в сторону Меровингена и его свиты.
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