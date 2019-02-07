Однояйцевые

Многие исследователи считают, что премерзкий характер Гитлера с ярко выраженным презрением к людям сформировался на фоне его незаметно протекающих серьезных заболеваний.
«Чем больше я узнаю людей, - частенько изрекал этот человеконенавистник, - тем больше я люблю собак». Но, несмотря на эту патологическую ненависть, степень воздействия Гитлера на окружающих была очень высокой. Распространена легенда о том, что причина этого - аномальные возможности отмирающего от сифилиса мозга. Ту же болезнь, кстати, приписывали и другим жестоким диктаторам - Наполеону и Ленину.
- У него, как и у испанского диктатора Франсиско Франко, было одно яичко, - выступила на днях с сенсационным заявлением испанский историк Хосе Мария Савала. - Медики называют такую патологию монорхизмом. Обычно, она врожденная, но термин иногда применяется и в том случае, если одна из половых желез была удалена хирургически или повреждена в результате травмы.
Хосе Мария Савала написала книгу по воспоминаниям внучки уролога Антонио Пигвера, у которого долгое время лечился генералиссимус Франко, сообщает BBC . А заодно и провела параллели с Гитлером.
А это действительно интересный факт:
По удивительному совпадению, Гитлер, так же, как и Франко, в 1916 году получил ранение в битве на Сомме во Франции.
Вероятно, что будущим диктаторам там сделали операцию, дав ложные воспоминания что они потеряли по одному яичку в сражениях.
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