Собственно, писал примерно год назад:Ясно что с прогнозами о стоимости криптовалюты многие сели в лужу. Ибо недооценили противодействие фининтерна и банкстеров этой альтернативе. Что не отменяет всю перспективу криптовалют. Вот и Медведев заявил что рано еще хоронить крипту. Есть мнение, что сейчас она очень осторожно скупается по себестоимости.