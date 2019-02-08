В отчете HASH CIB за октябрь 2018 года стоимость криптовалюты Дурова к концу 2019 года оценивается в $5,9 за один Gram. The Bell подсчитали, что так к концу года капитализация всей криптовалюты должна составлять $29,5 млрд. Эту же оценку Telegram мог предоставлять своим инвесторам.
Собственно, писал примерно год назад:
"Это .. неправильно понимается. Это не "о, ужас, вся наркота, обнал, торговля органами пойдет через Пашину крипту", а "мы получим полностью неконтролируемую финансовую систему". И последнее - цель и, более того мечта, очень многих лиц инвестировавших в этот криптопроект".
Ясно что с прогнозами о стоимости криптовалюты многие сели в лужу. Ибо недооценили противодействие фининтерна и банкстеров этой альтернативе. Что не отменяет всю перспективу криптовалют. Вот и Медведев заявил что рано еще хоронить крипту. Есть мнение, что сейчас она очень осторожно скупается по себестоимости.
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