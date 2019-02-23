Рептильные функции мозга: “Это древнейшая часть головного мозга, которая порождает такие черты характера, как хладнокровие — отсутствие сострадания к жертвам наших действий; «территориальность» и стремление к власти; одержимость выстраиванием иерархических структур; агрессия, страсть к насилию и убеждение в том, что сильный всегда прав и всё достаётся победителю; кроме того — жадность, стремление к захвату, насильственному удержанию и злоупотреблению, захваченность циклическим повторением неосознанных «автоматических» схем поведения ради самообеспечения и самосохранения — жизнь по «программе».
Не находите, что это описание определенной “вертикали”?
Частично снижает примитивную рептильную активность мозга потребление свинины (см. Диалектика свинины).
Традиционно, усмирение потерявших берега рептилоидов на Земле происходит драконианцами. Либо через систему тайных обществ и особых структур где присутствуют носители ДНК драконов, либо явным образом – через царей-“помазанников божих (Элохим)” которым Элохим даруют “благодать” – делегируют управление рептилоидами и людьми после изгнания последних из рая – Эдема Элохим.
|В форме шотландских драгун (драконов)
В качестве примера известный случай: «Почему бы тебе не заткнуться?» (исп. ¿Por qué no te callas? [poɾˈke no te ˈkaʎas]) — фраза, с которой король Испании Хуан Карлос I обратился к президенту Венесуэлы Уго Чавесу 10 ноября 2007 года на иберо-американской встрече на высшем уровне в Сантьяго. (Чили)
В общем, с тех пор дела у Чавеса и Венесуэлы пошли совсем не очень.
Так можно привести достаточно четкие примеры показывающие отличия между драконами и рептилоидами. Современная Венесуэла – это торжество рептилоидов, с доминированием их низших типов. Германский Третий рейх – это пик проявления на земном плане драконианцев.
Дополнительно о драконианцах: "Драконианцы — злые существа, родом из Альфа Дракона. Драконианцы имеют очень агрессивный характер. Эти существа обладают силой влиять на текущие события, а также мировых лидеров с помощью телепатических средств и технологий.
Драконианцы, как и многие внеземные фракции, могут трансформировать себя, чтобы принять человеческую форму, для того чтобы воздействовать на человеческую расу. Драконы поклоняются первичной аномалии, которая является источником всей скалярности в этом секторе пространства. Их мировозрение можно описать как темный оккультизм и сатанизм. Драконианцы также являются координаторами у иллюминатов, что является одним из их многочисленных темных секретов. Драконианцы имеет много фракций под землей: некоторые из них имеют научную направленность, такие как группа химеры, некоторые имеют альфа-ориентацию, в то время как другие являются террористическими. Большинство из этих фракций являются эфирными по своей природе, то есть у них нет физических тел. Эфирная суть делает их очень опасными из-за их способности обладать людьми на короткие периоды времени для принятия иррациональных решений, которые непосредственно помогают целям драконианцев. Хотя большинство из них эфирные, некоторые имеют физическую форму и могут находится среди нас. Все фракции драконианцев используют контроль над разумом, основанный на травмировании (см. Однояйцевые) , чтобы программировать себя и других для выполнения точных задач, которые непосредственно помогают их целям. Большинство программ контроля разума непосредственно управляются драконианцами.
Рептилоиды и драконианцы действуют иерархично. Эта иерархия помещает драконианцев во главе пищевой цепочки, за которым следуют рептилоиды, а затем люди, которые связаны с серыми иерархично.”.
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