четверг, 21 февраля 2019 г.
CNBC: Facebook составляет списки своих врагов
Ранее в качестве примера об этой тоталитарной соцсети. В списки попадают частично бывшие сотрудники и подрядчики, а так же обыватели (“агрессивно настроенные обитатели соцсети”, и даже те кто отсутствует в платформе). Не обязательно пользоваться соцсетью чтобы отслеживалось местоположение “врагов”, - это происходит путем обмена “персональными данными” между компаниями и приложениями (эта возможность официально прописана в законе “О персональных данных”).
Это фактически прообраз Нового Мирового Порядка – электронного концлагеря.
“Американская CNBC выяснила у бывших и действующих сотрудников Facebook подробности о списке врагов FB «be on lookout» или «BOLO». Как рассказали собеседники телекомпании, еженедельно обновляемый список появился в 2008-м — в него попадают агрессивно настроенные обитатели соцсети и бывшие сотрудники корпорации, например недовольные увольнением. В той или степени, служба безопасности рассматривает фигурантов списка, как лиц представляющих угрозу офисам и персоналу FB.
Охрана обязана «быть начеку», при появлении неподалёку фигуранта списка. Соцсеть следит за их местоположением по данным из приложений, принадлежащих FB или веб-сайтов, подключённых к платформам FB*. Судя по рассказам, о некоторых из фигурантах списка известно больше чем местоположение.
Большинство людей из списка BOLO не знают о том, что они в нём находятся, что иногда приводит к инцидентам, например, если им не повезло случайно оказаться вблизи офисов FB. Часть списка — бывшие сотрудники или подрядчики соцсети.
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