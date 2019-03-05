вторник, 5 марта 2019 г.

80-е

В РФ продолжается победное шествие попсы с ритмами и эстетикой 80-х. Все идет по плану.
 








Автор: Pavel на
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