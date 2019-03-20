среда, 20 марта 2019 г.
Теракт в Новой Зеландии и его последствия
Новая Зеландия запретит полуавтоматические винтовки и автоматы после гибели 50 человек при нападении на две мечети, сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.
«Все полуавтоматическое оружие, использованное во время террористической атаки в пятницу, 15 марта, будет запрещено», — сказала премьер-министр.
Ардерн рассчитывает, что новые законы о запрете полуавтоматического оружия примут к 11 апреля. После этого, по ее словам, будет запущена программа выкупа такого оружия у граждан, на которую потратят 138 миллионов долларов США.
Сейчас в Новой Зеландии разрешено владеть полуавтоматическими автоматами и винтовками с магазином на не более семи патронов.
Собственно, ради этого и были совершены эти теракты. Возможно это отчасти или всецело постановка. Цель кукловодов – в разоружении населения. Схемы и приемы уныло-стандартные.
«Людям различных провинций строго запрещается владеть мечами, короткими мечами, луками, копьями, огнестрельным оружием и другими видами оружия. Такое владение оружием затрудняет сбор налогов и пошлин и способствует зарождению восстаний» (Тойотоми Хидеоши, сегун, 1588 год).
«Ни один раб не должен хранить или переносить оружие, если только у него нет письменного приказа хозяина или если он не находится в присутствии хозяина» (Билль о рабах, Вирджиния, 1779 год).
В 1911 году в Османской империи принята 166 статья уголовного кодекса, ущемляющая права подданных на ношение оружия. В 1915-17 годах в ходе геноцида убито порядка 1,5 млн. армян.
«Селениям, в которых скрывается оружие… объявлять приговор об изъятии заложников и расстреливать таковых в случае не сдачи оружия… В случае нахождения спрятанного оружия расстреливать на месте без суда старшего работника в семье» (полномочная комиссия ВЦИК, 1921 год).
В Третьем Рейхе было существенно ограничено право граждан на самооборону. В 1938 году принят указ об оружии, переводящий вопрос о выдаче права на владение оружием в компетенцию НСДАП. Так же Адольф Гитлер говорил: «глупейшей ошибкой было бы позволить завоеванным людям на востоке владеть оружием. История учит, что все завоеватели позволявшие подчинённым им расам носить оружие, этим подготавливали своё собственное падение»
В 1935 году в маоистком Китае приняты 186 и 187 статьи уголовно кодекса и закон о безопасности в 1957 году. Они существенно ограничивали гражданское вооружение. Характерно при этом, что в ходе политических чисток режим уничтожил до 20 млн. Человек.
Уганда, 1971 год. После принятия указа об огнестрельном оружии убито 300 тысяч христиан и политических конкурентов.
Камбоджа, 1975—1979 годы. Более миллиона представителей интеллигенции убиты после принятия статей 322-328 Уголовного кодекса, запрещающих гражданам носить оружие.
Дискуссия о правовом статусе оружия обостряется после случаев массовых убийств, однако таковые происходят в абсолютном большинстве случаев с использованием нелегального оружия на территориях где оружие запрещено, будь-то школы, университеты и зоны «free gun», таким образом жертвы не имеют законных оснований для самозащиты и безоружны.
При этом даже история тоталитарных режимов богата случаями демонстрирующими эффективность вооружённого отпора преступности, так, в 1946 году майор контрразведки Василий Давиденко стал заместителем начальника райотдела милиции в одном из районов Одесской области. В первый день его службы за сутки в его районе было совершено порядка 50 зафиксированных случаев вооружённых грабежей. Давиденко удалось ликвидировать массовую преступность в районе за один месяц. Для этого он из области запросил грузовую машину с сотнями винтовок и ящиками патронов, распространённых без расписок в городах и сёлах района.
В том же году в самой Одессе жители массово жаловались на ситуацию с преступностью, пока сюда не был сослан маршал Жуков, где он провёл полумифическую операцию «Маскарад», отправив вооружённых офицеров в гражданской форме прогуливаться по ночному городу и стрелять на поражение при попытке ограбления, пока в течение недели уличная преступность в городе практически исчезла, а преступный элемент мигрировал в менее вооружённые регионы.
В 1947 году на восстановлении Сталинграда свирепствовала преступность, банды отнимали в день получки зарплаты бульдозеристов. После жалобы в Москву, в город приехало шесть вооружённых человек со специальными мандатами подписанными Меркуловым. Они устроились на стройку бульдозеристами, в день зарплаты к ним подошли бандиты, однако получили вооружённый отпор. Несколько вымогателей оставили в живых и после пыток выяснили остальной состав банды, направившись по полученным адресам. За один вечер было расстреляно порядка двадцати человек, а трупы сброшены для публичного обозрения в Волгу, что резко уменьшило уровень преступности”.
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