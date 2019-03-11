Закон Шумера

расскажу о их главной тайне, тем более что сами они о себе почти все рассказывают.

Поскольку тов. Элохимы читают мой блог и даже шлют через представителей странные письма Принцип единства Закона для всех, как это прописано в мифах Шумера,– для элохим-аннунаков, людей, рептилоидов, и всех других существ,– существует до сих пор. Ничего не изменилось.Люди как правило любят все усложнять. Придумывать “схемы”. Тогда как во Вселенной все устроено достаточно просто. Главный закон – закон паритета, обмена. Если вы что-то берете – надо отдать что то взамен. Если вы что-то украдете – вы станете должником. С должника всегда можно взыскать долг.Тут речь не о “законах”, а естественной справедливости. Нет нужды доказывать, что многие законы это формы грабежа.Если вы развиваете свое сознание, свой разум, то вы будете знать как взымать долги.У кельтов было обычным, что должник, не имея средств, говорил: отдам в следующей жизни, или в том мире. И это принималось. Были дураки? Нет, кармический долг это такая штука от которой нельзя сбежать.Работайте над своим сознанием, давайте дорастем хотя бы до кельтов в понимании, на пути в Новое Средневековье, какие-там уж гиберборейцы-сверхчеловеки))