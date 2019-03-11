Закон Шумера

Поскольку тов. Элохимы читают мой блог и даже шлют через представителей странные письма, расскажу о их главной тайне, тем более что сами они о себе почти все рассказывают.
Принцип единства Закона для всех, как это прописано в мифах Шумера,– для элохим-аннунаков, людей, рептилоидов, и всех других существ,– существует до сих пор. Ничего не изменилось.
Люди как правило любят все усложнять. Придумывать “схемы”. Тогда как во Вселенной все устроено достаточно просто. Главный закон – закон паритета, обмена. Если вы что-то берете – надо отдать что то взамен. Если вы что-то украдете – вы станете должником. С должника всегда можно взыскать долг.
Тут речь не о “законах”, а естественной справедливости. Нет нужды доказывать, что многие законы это формы грабежа.
Если вы развиваете свое сознание, свой разум, то вы будете знать как взымать долги.
У кельтов было обычным, что должник, не имея средств, говорил: отдам в следующей жизни, или в том мире. И это принималось. Были дураки? Нет, кармический долг это такая штука от которой нельзя сбежать.
Работайте над своим сознанием, давайте дорастем хотя бы до кельтов в понимании, на пути в Новое Средневековье, какие-там уж гиберборейцы-сверхчеловеки))
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