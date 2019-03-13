Остановленное Время, возобновление потока

Время циклично и как приходит новая эпоха? Ее создают люди, точнее их сознание. Рождаются дети с новым типом сознания, их еще называют дети “звездного посева”. Их сознание и деятельность создает новый мир. Это было остановлено. С некоторых пор нет нужды устраивать “охоту на ведьм”. Созданы системы контроля отслеживающие появление таких детей. Через жертвоприношения, ритуальное насилие, техномагическое подавление и вампиризм забирается их энергия, часть их интегрируется при этом на службу Системы.В результате этого течение времени как бы останавливается и создается очень жесткий, тоталитарный и паразитический вариант Матрицы. Кто нибудь задумывался над тем, почему в этом мире трудно честным и порядочным людям, а преуспевают подлые и беспринципные? Обычно говорят, что это естесственный порядок вещей, и “всегда так было”. Это ложь. Это всего лишь следствие тех искажений, которые создают эту очень специфическую реальность.С другой стороны, работать против времени можно долго, но не бесконечно. В мир пришли новые энергии, и появилось много людей "звездного посева", которые шатают границы Матрицы. Компании против педофилов во всем мире которые мы наблюдаем – это часть этого процесса. Но тут нужно учитывать то, что поскольку они возвели что-то вроде плотины на пути Времени, возобновление потока может выглядеть и проявляться как разрушение существующего миропорядка, разрушение смыслов, серии катастроф, хаотизация, что мы отчасти наблюдаем и будем наблюдать.