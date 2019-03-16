По странному совпадению якобы Янукович живет где-то под Ростовом. Про рептилий о которых говорит Илеана, не надо понимать, что они для обычных людей выглядят как рептилии. Люди которые рядом с ними работают как правило не догадываются что это рептилии. Но ребенок может иногда видеть настоящую картинку.— Это Космическое Cознание. Меня зовут Александр. И сегодня мы разговариваем с Илеаной. Добро пожаловать, Илеана!— Спасибо! Рада быть здесь.— Я знаю, что ты сейчас живешь в Канаде, но ты родом с Украины, верно?— Да? из Харькова (Украина).— Харьков, понятно. И затем, кажется, еще в раннем детстве ты с родителями переехала сначала в Израиль, а затем в Канаду, верно?— Да, мне было 6 лет, когда я переехала в Израиль в 1991 году и дальше в Канаду в 1993.— Понятно. Давай сразу перейдем к твоей истории. Я знаю, что твои опыты контактов начались очень рано. Можешь начать с этого. И не забывай называть годы, когда происходили события. Фокусируясь на важных событиях, чтобы у нас был контекст.— История начинается… воспоминания начинаются с 1987 года, когда мне было 2 года. Я было в Харькове, на Украине, в бывшей России.— Советский Союз.— Да, Советский Союз. И все началось с похищений рептилиями. Я боялась спать одна, в моей кровати И в своей комнате. Я кричала. И меня забирали на подземные базы. Потом оказалось, что они находились в районе возле Ростова.— То есть, город Ростов в России?— Да, это за границей Украины. И рептилии работали вместе с людьми, военными людьми в подземных базах. Они забирали детей в эти базы и генетически меняли их, чтобы разрушить их иммунную и нервную системы путем введения в кровеносную систему нано механизмов, тех, которые даже меньше микроскопического размера. Через руку, здесь, в шею или любую область. И, попадая в кровь, эти механизмы начинали разрушать органические ткани тела.— Ладно, я остановлю тебя и задам вопросы о том, откуда ты это знаешь. Первое — это, откуда ты знаешь, что это был Ростов или район возле Ростова, куда тебя забирали?— Я нашла их на карте. В прошлом году я села прошлась по воспоминаниям об этих похищениях. И я нашла точное место на карте, где это происходило и я смогла описать, что конкретно рептилии делали со мной. То есть, это координаты и они опубликованы в интернете, на моем канале в ютубе. У меня есть координаты этого места.