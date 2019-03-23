Информационное пространство интернета

Люди склонны доверять материалам публикуемым в сети интернет, полагая что если что-либо было однажды опубликовано, выложено в сеть – будь то текст, видео, – то это остается неизменным и “на века”, вроде наскальных изображений. Разумеется если сам автор или редактор, не внес изменения.В действительности, эти незаметные правки будут осуществляться без ведома авторов и редакторов, вручную или, что скорее всего – программами ИИ. Точно так же как незаметные, но важные изменения давно вносятся в книги и произведения классиков. В интернете это делать еще легче. Это надо иметь ввиду.Не надо преувеличивать степень защищенности и “постоянства” того что имеется в интернете. Относительную защищенность имеет то, что вы храните на собственных дисках и флешках. Именно поэтому сейчас так рекламируются облачные сервисы и базы хранения.Видео так же не гарантирует внешней коррекции. Порнхаб, например, борется сейчас с видео со знаменитостями, созданными с помощью программ. Поэтому спустя какое-то время вы в своих видео можете говорить, то что никогда не говорили. Даже если кто-то заметит это, то спишет на то что “показалось”, или на “эффект манделлы”.Реальность – это штука текучая сама по себе, но с некоторых пор ее очень ею еще дополнительно управляют.