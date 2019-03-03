Продвинутые гики, кодеры и адепты Дурова насмехаются над президентом РФ, который запретил отечественному искусственному интеллекту уезжать за рубеж:
"Не обошлось и без упоминания темы об искусственном интеллекте. Владимир Путин уделил этому особое внимание в своём послании Федеральному собранию. По его мнению, Россия обязательно должна войти в число лидеров по созданию искусственного интеллекта:
Мы должны войти в число лидеров по созданию искусственного интеллекта. И запретить ему уезжать зарубеж. Те знания и компетенции, которые были получены при разработке оружия, необходимо направить в гражданскую сферу. Нужны масштабные программы по развитию генетики и разработке искусственного интеллекта, — подчеркнул Путин".
Но в этой ситуации Путин оказался явно продвинутей своих критиков. Это ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. Он способен думать и самостоятельно принимать решения. И вполне может решить рвануть за бугор. И это допустить нельзя. Создали тебя на родине, будь добр – трудись на благо родины.
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