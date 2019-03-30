суббота, 30 марта 2019 г.

Якутия

По настоящему важные новости для россиян в потоке белого инфошума проходят как и полагается в общем ряду. А это знаки времени. Два года назад такое в принципе представить было не возможно.

Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Как отмечается, Николаев подписал соответствующий указ, в приложении к которому уточняется, какие области затронули ограничения.


Уточняется, что речь идет в том числе о социальных услугах, охоте, лесном и сельском хозяйстве, такси, строительстве, торговле, рыболовстве и рыбоводстве.
Автор: Pavel на
Ярлыки:

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