По настоящему важные новости для россиян в потоке белого инфошума проходят как и полагается в общем ряду. А это знаки времени. Два года назад такое в принципе представить было не возможно.
Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
Как отмечается, Николаев подписал соответствующий указ, в приложении к которому уточняется, какие области затронули ограничения.
Уточняется, что речь идет в том числе о социальных услугах, охоте, лесном и сельском хозяйстве, такси, строительстве, торговле, рыболовстве и рыбоводстве.
Комментариев нет:
Отправить комментарий