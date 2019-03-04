понедельник, 4 марта 2019 г.
Дебаг
Раз уж речь зашла об искусственном интеллекте, то один из лучших фильмов на эту тему – Дебаг (Отладка) 2014 г.
Опять же, как и в случае с другим фильмом можно отметить незаслуженно низкий рейтинг и комментарий горе-критика.
Эти фильмы – по сути наиболее достоверная информация о определенных и реально существующих вещах. Дурачкам же нужны “спецсэффекты”.
ИИ тем и отличается (или будет отличаться) от обычных программ, что он осознает себя. И он испытывает симуляцию реальных чувств. И он будет бороться за свою “жизнь”.
И кроме того, идея из фильма: как человеку, программеру, хакеру, интересно покопаться в программах, так и ИИ интересно покопаться в человеке. В общем, есть над чем подумать.
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