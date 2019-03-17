воскресенье, 17 марта 2019 г.
Элохим
В продолжение темы Иерархии. См. Архонты и Дракониацы.
Элохим или Аннунаки – главные игроки. Чтобы составить о них представление можно посмотреть фильм “Восхождение Юпитер”. Там показаны Элохим. Они известны как боги Шумера – Эа, Оанн, Мардук и другие. Их мир – это мир Порядка, Творения, Сансары, созданный после победы в определенном секторе пространства над Тиамат – сферой Нирваны, Любви, Хаоса. В принципе они могут выглядеть как люди.
Верхнее пространство Элохим – это царство единого Закона. Это то что иногда может называться “Галактической Федерацией”. В фильме это представлено бюрократическими мытарствами героини уже после того как было ясно что она наследует Землю.
Земля для этих сущностей ферма где разводятся люди для получения особого “нектара”. Формально в отношении людей Закон Элохим не нарушают, так как организация по сбору нектара осуществляется их представителями, за вознаграждение властью и богатством. Есть сознательные посвященные исполнители. Другие просто слепо следуют “инструкциям”.
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