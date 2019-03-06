Первородная Тьма

Это “темное море осознание” – живая, вечная и сущая стихия изначальной Тьмы, из которой все вышло и куда все возвращается. Создатели земной симуляции, (по сутидля дебилов, в которую они сами заигрались и поверили), не контролируют ни настоящие Небеса, ни настоящий Ад, и тем более забыли о стихии изначальной Тьмы, и там везде накопились вопросы. Паразиты создавшие земную симуляцию, создавшие эти религии, социальные, финансовые и медиа инструменты манипуляции, используют стандартный прием “дегуманизации” – объявляя “темными” тех кто с ними не согласен. С другой стороны, глисты обычно именно “светлые”, а не “темные”.