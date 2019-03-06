среда, 6 марта 2019 г.
Первородная Тьма
"Когда я начала настраиваться на свое высшее я, меня вынесло в открытый космос, я видела, что все есть тьма, она первозданна и первородна, все и ничего, она как мать, а в ней как дитя зародилась искра сознания, которая вдохнула жизнь в материю, это абстрактно, как смогла понять ничего не рубя в квантовой физике.
В этой вечной тьме постоянно происходят процессы- сгущения и растворения энергии (опыта),как дыхание, она дышит, она развивается, нет застойности, в этой первозданной тьме, если рассматривать ее, как высшее я, как абсолют, есть такие же лучи внимания, высшие я, медузы логосы наших галактик, и так далее по цепочке, все они связаны друг с другом нитями, все они разные, от одной зависит состояние другой и обратно. Если в галактиках есть развитие, есть обмен информацией, причем она может быть в любом ключе, так как на этом уровне нет дуальности, а все есть опыт, то идет закономерный процесс развития, система функционирует, а если есть перекос-застой, то система является деструктивной, сосет энергию, а ничего не дает взамен, поэтому она начинает уничтожаться.
Этим занимаются черные дыры, они как чистильщики, засасывают все в себя, перерабатывают в чистую энергию, направляют ее в первородную тьму и процесс идет по новому кругу, создается новый аспект развития в виде галактики и далее по уровням. Мы понимаем, наша солнечная система, тоже стала слегка деструктивна, сил вложено немало, а выхлоп никакой. На планете большая часть «светлых» спит, (под светлыми я понимаю тех, кто несет опыт любви, принятия и развития без деструктивных эмоций, но обратная сторона медали так же нужна, но она должна быть в гармонии со светлыми), а темные кушают безмерно энергию и чихали они на развитие.
Теперь про светлых и темных. Если отойти от дуальности, то все мы едины. Меня вышибло на тот уровень и я поняла, как я всех люблю, как моих детей и не могу кого-либо считать плохими, они как часть мироздания, каждый несет свою роль. Но если вернуться в матрешку (матрицу), то я понимаю, что наша планета давно не может найти гармонию со своими обитателями, а именно рептильных цивилизациях (их три и они постоянно делят имущество и управление), тварных людей (я называю их ботами, кто-то големами, по ним отдельная песня) и одухотворенных людей (тех кто воплощен из других цивилизаций, или имеет их генотип), светлые должны гармонировать с темными, чаши весов должны быть равны, и не перевешивать, тогда система гармонична и нормально функционирует. Сейчас все силы направлены на то, чтобы осознать и пробудить спящих, дабы воссоздать гармонию, за счет которой продолжится развитие и осуществится логичный переход на новый уровень творения".
Это “темное море осознание” – живая, вечная и сущая стихия изначальной Тьмы, из которой все вышло и куда все возвращается. Создатели земной симуляции, (по сути игрушки для дебилов, в которую они сами заигрались и поверили), не контролируют ни настоящие Небеса, ни настоящий Ад, и тем более забыли о стихии изначальной Тьмы, и там везде накопились вопросы. Паразиты создавшие земную симуляцию, создавшие эти религии, социальные, финансовые и медиа инструменты манипуляции, используют стандартный прием “дегуманизации” – объявляя “темными” тех кто с ними не согласен. С другой стороны, глисты обычно именно “светлые”, а не “темные”.
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