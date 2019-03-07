Рентэвизация

Если кто заметил, то в шапке блога “оккультно-политический” заменено на “оккультно-развлекательный”. Почему?

Потому что, для того чтобы комментировать политические новости сегодня серьезно, надо иметь недюжинную силу волю и неистощимое внутреннее чувство юмора.

Как пример, две новости:





А может там с ними проводят сеанс гипноза чтобы в час Х отдали ключи от столицы агентам госдепа?Поэтому меньше несерьезной и унылой политики и больше информации о рептилоидах, мировом заговоре, антихристе, клонах, аннунаках и о других по настоящему серьезных вещах.