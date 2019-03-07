четверг, 7 марта 2019 г.
Рентэвизация
Если кто заметил, то в шапке блога “оккультно-политический” заменено на “оккультно-развлекательный”. Почему?
Потому что, для того чтобы комментировать политические новости сегодня серьезно, надо иметь недюжинную силу волю и неистощимое внутреннее чувство юмора.
Как пример, две новости:
1. В России началась повальная «шпиономания». Оперативная обстановка вокруг России меняется не в лучшую сторону: вблизи границ продолжается расширение военной инфраструктуры НАТО, США выходят из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а зарубежные разведки нарастили свою активность. А потому в РФ куча разнообразных шпионов.Об этом в среду, выступая на коллегии ФСБ, заявил президент России Владимир Путин.
2. Мы узнали, что чиновники департаментов Москвы имеют полис и лечатся в Швейцарских клиниках.
Валерий Соловей: Чиновники живут в своей стране и относятся к ней как оккупанты, относятся к ней как к оккупированной стране.
А может там с ними проводят сеанс гипноза чтобы в час Х отдали ключи от столицы агентам госдепа?
Поэтому меньше несерьезной и унылой политики и больше информации о рептилоидах, мировом заговоре, антихристе, клонах, аннунаках и о других по настоящему серьезных вещах.
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