Пища Матрицы

Иногда говорят, что природа способствует размножению самых сильных. Может быть в дарвиновском мире природы это так, но в мире человеческом это с некоторых пор совсем не так. Матрица и ее боги требуют крови и зрелищ для своего шоу, “пищи”, поэтому они особо не способствуют размножению тех, кто “понял жизнь” и могут создать такое же генетическое потомство, и напротив, система благоприятствует размножению бездумных големов.“Если в начале пьесы на стене висит ружье, то к концу пьесы оно должно выстрелить. Если в начале шизофрении вы одеваете ребенка в военную форму, то к концу его вам должны доставить в рефрижераторе”.