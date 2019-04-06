суббота, 6 апреля 2019 г.

Пища Матрицы

Иногда говорят, что природа способствует размножению самых сильных. Может быть в дарвиновском мире природы это так, но в мире человеческом это с некоторых пор совсем  не так. Матрица и ее боги требуют крови и зрелищ для своего шоу, “пищи”, поэтому  они особо не способствуют размножению тех, кто “понял жизнь” и могут создать такое же генетическое потомство, и напротив, система благоприятствует размножению бездумных големов.

“Если в начале пьесы на стене висит ружье, то к концу пьесы оно должно выстрелить. Если в начале шизофрении вы одеваете ребенка в военную форму, то к концу его вам должны доставить в рефрижераторе”.




Автор: Pavel на
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