пятница, 12 апреля 2019 г.
Мама Эрешкигаль
К вопросу как Матрица программирует и создает общество бездумных големов. Реальность формируется на духовных и тонких планах, которые широким массам известны как мифы и сказки. То есть то, что можно по сути игнорировать, и даже над этим посмеяться. Но мифы и сказки, а так же сущности которые там обитают, не игнорируют людей, и играют ими в свои игры.
Отлично эти сферы подсвечивает Эдди Эрикссон: “Вообще для понимания истории, структуры и процессов мнимого функционирования иллюзии современного мира не стесняйтесь почаще заглядывать в словарь шумерской мифологии. Корни и тайные пружины всякого происходящего в иллюзии мира сего – там.
В русском языке есть такое задушевное с виду слово - «мама», но мало кто знает, что это слово – имя богини Мами-Мамиту-Мамметум (она же – Эрешкигаль), инфернальной жены шумеро-аккадского бога смерти от чумы Нергала-Эрры. Воистину, големы Мордора и иных тюремных клеток-стран иллюзии мира сего, пребывают в неведении, что они - в вечном рабстве у самой Смерти. В древности у индоевропейцев Шумера «мама» называлась Ама (отсюда Аму айнов и санскритское Ума, а также современные aimer, amor, amour), ибо Всеблагая Богиня-Мать Тиамат-Иштар – это Любовь (A-mor – Не-смерть). Любовь – это отсутствие смерти. Такова Ама-Ума-Аму - Истинная Мать Духа вашего. Всеблагая Мать Небес была изгнана из памяти и сердец Детей своих много веков назад и все они – были отданы на съедение «родине – мачехе», богине смерти Эрешкигаль. Статуи этой кровожадной хтонической богини с алчно разинутыми ртами и окровавленными мечами Нергала-Эрры стоят на всех курганах замерзшей и выжженной Земли Без Радости – Хазарии – и всей иллюзии мира сего. Советско - россиянская «Родина Мать зовет» (c) с многочисленных плакатов и скульптур - это Мами - Эрешкигаль, Черная Кибела - Кали Ма, приносящая големам ландшафта сего - лишь Страдание, Боль, Войну и Смерть. Чем сильнее русский народ, как Христос - Думузи распахивает свои объятия Ей – тем сильнее его распинают в этом Аду Матрицы Иалдабаофа. Воистину, доверчивый народ страны сей – есть ничего не понимающий жертвенный агнец, отданный на заклание самой «Родине Смерти» – Адской Иркалле Эрры-Нергала и Мами-Эрешкигаль. Но все эти ребята – в команде Демиурга Иалдабаофа, Иеговы - Энлиля –Яхве, все они – на его стороне. Духу вашему - не будет воли и выхода из Матрицы, пока вы не обратитесь к Чистому Духу Всевышнего Хаоса, Духу вашему - не будет Любви, Покоя и Свободы, если вы не придете к Чистому Свету Воплощения Всеблагих Апсу и Тиамат – Милосердному Ардханари Бездны: Люциферу – Иштар. Дух Истинный – всегда тянется к Свету. Это - Свет Истинной Свободы Всевышнего Хаоса".
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