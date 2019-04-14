В прошлом году забанили в фейсбуке. Хотя ничего там не писал, только читал. Так же забанили в твиторе, за комментарий. Завел новый аккаунт, сделал несколько твитов, проблема возникла с паролем, его оказалось невозможно восстановить или сменить. Сбой там у них какой-то.
Предполагается что в таких случаях надо куда-то писать и слезно просить разобраться в чем же дело. Но пролезать с боем за колючку в тот или иной “электронный концлагерь”, как делают многие – сомнительная затея. Не дают пользоваться – не надо.
Завел канал в телеграмм. https://t.me/aczerion Pavel Aczerion Если кто не знает, в телеграмм очень удобное приложение для Виндовс.
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