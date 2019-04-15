Лаборатория нигрогнозии
Оккультно-развлекательный журнал
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UFO - война цивилизаций
понедельник, 15 апреля 2019 г.
Старые песни о главном
Говорят в Москве вновь открыли Горбушку. Так по ТВ и сказали: народ соскучился по свободе. Шевчук дал первый первый концерт как в старые добрые времена.
Из альбома Алисы 87-го “БлокАда”. Все вновь актуально.
Автор:
Pavel
на
03:00
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метаистория
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Россия
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