понедельник, 15 апреля 2019 г.

Старые песни о главном

Говорят в Москве вновь открыли Горбушку. Так по ТВ и сказали: народ соскучился по свободе. Шевчук дал первый первый концерт как в старые добрые времена.

Из альбома Алисы 87-го “БлокАда”. Все вновь актуально.




Автор: Pavel на
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