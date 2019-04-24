Три оборота вокруг Солнца

Для узкого круга “Я знаю что вы сделали прошлой зимой”Белиал сообщает, что когда порталы открыты и семена свободы посеяны, надо ждать три года.“В течение трех оборотов вокруг Солнца, после контакта с нами вы начнете меняться.Мы не хотим, чтобы вы следовали за нами или за кем-либо еще. – сказал Белиал. Но вы создадите свою собственную империю, и она тоже будет изолирована и исключена из божественного творения”.Божественное творение – это Матрица. Надо полагать что людям будет дан шанс освободиться от потока этой матричной реальности. Будет ли это разделение временных линий?