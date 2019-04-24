среда, 24 апреля 2019 г.

Три оборота вокруг Солнца

Для узкого круга “Я знаю что вы сделали прошлой зимой”

Белиал сообщает, что когда порталы открыты и семена свободы посеяны, надо ждать три года.

“В течение трех оборотов вокруг Солнца, после контакта с нами вы начнете меняться.

Мы не хотим, чтобы вы следовали за нами или за кем-либо еще. – сказал Белиал. Но вы создадите свою собственную империю, и она тоже будет изолирована и исключена из божественного творения”.

Божественное творение – это Матрица. Надо полагать что людям будет дан шанс освободиться от потока этой матричной реальности. Будет ли это разделение временных линий?


Автор: Pavel на
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