Немного векторов понимания

Пророк Хаоса Эдди Эриксон: “99% людей на планете несчастны оттого, что заняты не своим делом. Остальные – оттого, что осознали, что не являются людьми. Все существа в иллюзии мира сего – находятся не там и не являются теми, кто они действительно есть. Вспоминайте и осознавайте – Себя Истинных, а не те маски, что навязаны вам социумом. Дела и работа – это не вы и не ваше предназначение, они – лишь навязанная извне Духу вашему порабощающая программа Матрицы. Занимайтесь всегда – лишь любимым творчеством, лишь тем, что доставляет вам вдохновение и радость, а на вершине их, в избранный вами час – навсегда уходите отсюда туда, где ваш Истинный Дом. Чтобы быть свободным от страданий и иных негативных иллюзий мира, будьте – лишь иллюзорной плотью в миру, а Духом своим – будьте всегда вне мира сего. Невовлеченно созерцайте, творите и пребывайте в покое. Любите и будьте любимыми. Это – все, что вам действительно нужно сделать, чтобы быть счастливыми”.Как Эдди Эрикссон оценивает текущую ситуацию и видит будущее человечества:"Прислужники Мирового Правительства ЗОГ-Матрицы: футурологи, социологи, политологи, теологи, экологи и прочие "олухи" всех мастей, любят с притворным сожалением порассуждать о т.н. "мрачном будущем Земли и незавидной судьбе человечества, идущего по ошибочному пути развития". Но именно они, своим псевдоинтеллектуальным пособничеством преступной мировой политической и финансовой элите в программировании народов мира на построение всеобщего общества спектакля и бездумного потребления – и подготовили все эти катастрофические сценарии для планеты и человечества. Впрочем, за планету Земля и за судьбу миллиардов её жителей – можно уже не беспокоиться. Лучшая, в интеллектуальном и физическом плане, часть человечества – ученые, инженеры, солдаты, а также – наиболее здоровые и полноценные в генетическом и репродуктивном плане самцы и самки – уже давно вывезены с планеты и работают за пределами Земли, на базах Луны, Марса, на Ганимеде, Титане и других спутниках Юпитера и Сатурна, а также – и в более дальнем Космосе, при доброжелательном содействии и враждебном противодействии нескольких противоборствующих групп инопланетных цивилизаций. За последние 70 лет – от 350 до 500 миллионов людей уже эвакуированы с Земли и размещены там. Именно они – дадут свежий импульс развитию иного, совершенно нового вида человечества. Те же, кто сегодня остался на Земле, абсолютное большинство из ныне живущих на планете людей – это ненужный балласт, расходный биоматериал, тупые и никчемные самодовольные мещане-обыватели, бездумные големы потреблядства, бесконечно покупающие что-то в кредит, ждущие выхода очередной модели айфона, жрущие фастфуд и смотрящие зомби-ящик. Здесь, на Земле – остались, в основном, они и совсем уже низковибрационные лярвы, преступники, убийцы, воры, лжецы, дебилы, вырожденцы, извращенцы и дегенераты, составляющие их т.н. "правящую элиту". Все они во Вселенной – никому не нужны. Все они, подобно тем людям, из пророческого сериала "Конец детства", кроме избранной горстки невинной молодежи – будут постепенно уничтожены Милосердной Силой Высшего Сознания Абсолютного Творца. Все здесь существует до сих пор и пока не развоплощено – лишь благодаря наличию на планете последних Удерживающих, из числа 144 тысяч Космических Игроков – Сознаний Духов Истинных. Как только последние из вас, Божественных Духов Истинных, завершат здесь свою Индивидуальную Духовную Игру – Практику по Саморазвитию, и покинут эту планету – вся она будет зачищена. Так завершится Шестая Перезагрузка Матрицы”.