Знак времени: материя бодрствует, сознание спит

Поскольку в самом разгаре весна и уже скоро лето, то есть повод вновь обратить внимание на изменения которые происходят с этим миром.Где-то весной еще есть паводки и затопления, но в большинстве случаев картина обратная – снег не тает, а скорее исчезает, просто испаряется. Там где когда-то были весной бурные ручье, настоящие потоки промывающие двухметровые канавы,– сейчас бегут жухлые ручейки. И это еще хорошо, бывает и этого нет. При этом снега меньше не стало.Мир меняется даже на уровне физических законов, процессов. Обычно говорят об активном, подвижном сознание и инертной, “мертвой”, материи. Но тут активны именно процессы на уровне физики, сознание же людей напротив инертно, оно не успевает и продолжает жить в прошлом, не способно войти в этот поток, осознать масштаб перемен.Это можно сравнить с тем, что сама Земля, материя, штурмует и ломает старые матричные схемы, но люди упорно не обращают на это внимание и продолжают жить в мире навеянном старыми программами Матрицы.