вторник, 9 апреля 2019 г.

Законотворчество

"У здания мэрии Томска активисты "Партии мёртвых" провели одиночные пикеты против принятия законов об оскорблении власти и государственных символов в интернете. Об этом сообщается на странице организации соцсети "ВКонтакте".

Активисты томской ячейки "Партии мёртвых" протестовали против принятия репрессивных законов. Они держали в руках плакаты: "О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды", "Хочешь быть хорошим? присоединяйся к мёртвым!" и "Партия мёртвых – партия правды!".


"Запрещая себя критиковать, власть делает свою смерть ближе ставя себя выше любых "неподобающих" высказываний, власть уподобляется трупу…”

Вот такие дела.

Автор: Pavel на
Ярлыки: ,

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