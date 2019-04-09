Законотворчество

"У здания мэрии Томска активисты "Партии мёртвых" провели одиночные пикеты против принятия законов об оскорблении власти и государственных символов в интернете. Об этом сообщается на странице организации соцсети "ВКонтакте".
Активисты томской ячейки "Партии мёртвых" протестовали против принятия репрессивных законов. Они держали в руках плакаты: "О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды", "Хочешь быть хорошим? присоединяйся к мёртвым!" и "Партия мёртвых – партия правды!".
"Запрещая себя критиковать, власть делает свою смерть ближе ставя себя выше любых "неподобающих" высказываний, власть уподобляется трупу…”
Вот такие дела.
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