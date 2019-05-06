Почему Куба не Венесуэла?

По ТВ показали современную Кубу. Население в целом бедное, но это позволило сохранить определенную стерильность, девственность, такое красивое ретро. Очень много красивых мест и отличных дорогих отелей. В принципе, ничто не мешает превратить Кубу очень быстро в по настоящему процветающее государство.Надо согласиться с теми конспирологами, кто утверждает, что семейство Кастро – это представители одного из старых родов, контролирующего обе Америки со времен конкистадоров, тесно связанное с Ватиканом и иезуитами. Что такое Куба, если снять всю идеологическую шелуху для лохов? Это – королевство, и Кастро и его семейство жили и живут как короли. Они и есть королевское семейство. Почему совок так помогал Кубе? Это не помощь “старшего брата” младшему, а форма дани, как в средневековье. Вот и сейчас какую-то там крышу из золота “ресурсную федерацию” подрядили финансировать.Венесуэла и ее правители-гопники из подвортен– это другое, близкое по статусу к современной эрефии. Один из маркеров несуверенного государства – это факт когда их “элитарии” предпочитают лечиться и рожать в зарубежных клиниках.