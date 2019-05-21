Игры Ориона

Орион, в сферу влияния которого включена Земля, считается сердцем этой Вселенной. Именно здесь протекают все самые важные и активные процессы. Это по меркам Вселенной очень молодая сфера, находящаяся в стадии становления. Если цивилизации и сознание за пределами этой сферы стабилизированы, то в этой реальности продолжается бурная активность.У Ориона нет какой-то одной характеристики. Например, компьютеры, квантовые технологии, чипы, системы контроля и слежения, – с одной стороны; религии, контролирующие сознание, и являющиеся ширмой для нечеловеческих эфирных сущностей паразитического толка, -с другой стороны, а так же различные “ангельские” или “демонические” силы которые со всем этим борются за свободу или за желаемый порядок – с третьей,– все это Силы орионского толка.Жизнь за пределами этой сферы достаточно скучна. Поэтому сущности из внешних цивилизаций, миров и вселенных входят сюда чтобы поучавствовать в этом веселье. Это может быть похоже на покупку очень дорогого билета, после которого сознание такой сущности загружается в эту реальность. Это как правило экстремальное погружение с полной потери памяти о себе, подобно персонажу компьютерной игры. Многие люди – это спроецированное Я таких сущностей потерявшиеся в череде реинкарнаций. Поэтому те, кто воспринимают эту реальность как Игру находятся на правильном пути.