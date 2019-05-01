Люди обратили на странный “эффект Манделы” в Новом Завете.
“На днях подсказали в комментариях об очередном мандельском нововведении в Новом завете. Нововведение меня насторожило, поэтому отчитываюсь.
Когда Иисус наставлял учеников, как правильно нужно жить, он сказал такую фразу:
24 Посмотрите на воронов: они не сеют и не жнут; нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Насколько же вы лучше птиц!
(Луки 12:24)
Новый завет я читал много раз, знаю его чуть ли не наизусть, поэтому никак не могу понять, что здесь делают вороны? Ведь были же просто птицы. WTF???
При этом нужно отметить, что анализ этой манделы затрудняет то, что у Матфея тоже есть подобная фраза, и там птицы как раз упоминаются.
26 Взгляните на птиц небесных: они не сеют, и не жнут, и не собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?
(Матфея 6:26)
Поэтому легко сказать, что птиц мы запомнили из Матфея и решили, что у Луки они тоже были.
Так вот, насчёт воронов. Их не было, никто ничего не путает. Если бы они были с самого начала, то Иисус закончил бы речь фразой "Насколько же вы лучше воронов!" А так становится понятно, что речь изменилась задним числом, без привязки к контексту, словно те, кто делали замену, даже не посмотрели, что там идёт по смыслу дальше.
Кто ещё не понял, что вороны по Новому завету теперь благородная птица”.
Упоминание воронов в Новом завете, да еще в таком свете, действительно очень странно. Вот классическое “немандельное” понимание символизма ворона:
“ВОРОН, ворона — имеют схожую символику. В Европе вороны-стервятники с давних пор связаны с войной, смертью, запустением, злом и несчастьями — символизм, распространенный также и в Индии. Из-за своей черноты они считаются символами хаоса и тьмы, предшествовавшей свету творения.
В европейском фольклоре фигурирует ворон-царь, живущий на вершине неприступной горы. Древний (существует поверье, что вороны живут до 300 лет) и мудрый, он олицетворяет справедливость. Кроме того, у ворона есть связь с миром мертвых, ему под силу достать живую и мертвую воду.
В христианской традиции ворон служит предвестником несчастий, символизирует сатану и грех — из-за своей окраски, а также потому, что, согласно суевериям, он выклевывает глаза мертвым. Наряду с этим ворон с листком в клюве или на разбитой чашке — атрибут Бенедикта, святого покровителя Европы; ворон, приносящий пищу, — символ Павла-пустынника. Пророк Илия иногда изображается вороном, который по приказу Бога приносил Христу пищу в пустыне.
В Европе на символизм ворона повлияли кельты с их богинями войны (Бадб, Морриган, Немаин) в облике воронов, а также викинги: их бога войны Одина всегда сопровождали два ворона — Хугин и Мунин. Эти вороны не только сообщали о событиях в мире смертных, но также символизировали такие конструктивные понятия, как разум и память. Посвященный Одину, ворон стал главной эмблемой на штандартах данов (даны считали, что прямо стоящая ворона со сложенными крыльями предвещает победу, если же она расправляет крылья — поражение).
У палеоазиатских народов ворон был творцом мира. Ему до сих пор поклоняются на Чукотке и в Гренландии. Вороны, живущие возле селений человека, кормятся не только отбросами — им полагается их доля мяса. Убийство ворона почитается тяжелейшим грехом. На Чукотке сохранился древний обрядовый танец Ворона. Шаманы используют силу воронов для мистических полетов”.
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