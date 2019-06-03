понедельник, 3 июня 2019 г.
Божественный траст Сатаны
1. Что такое имперский траст 1612-1912 гг ? Не нашла нигде информации по этому поводу.
2. Что такое траст Новый мировой порядок, подписанный Сталиным в 1943 году? Не на встрече ли в Тегеране с Черчиллем и Рузвельтом это произошло?
Т. В. Постараюсь коротко ответить:
1. Имперский траст 1612-1912 гг — это эмиссия мировых денег, произведенная под активы России, после захвата власти в ней агентами Ватикана, - т. н. Романовыми, по сути даже не православными, а католиками/лютеранами, поставленными Ватиканом по тайному сговору с боярами-западниками и Синодом, после учреждения Ватиканом в России Империи, по римскому праву (Праву Рима), в результате нескольких, в том числе и неудачных попыток захвата власти в Русском Царстве Рюриковичей/Бикбулатовичей. И самые первые известные попытки этих «оранжевых революций» — Лжедмитрии I и II.
Имперский траст, как эмиссия мировых денег, существовал, как и иные трасты/эмиссии в рамках первичного «божественного тысячелетнего траста» (с 1302 года), который сейчас закрыт 24 декабря 2016 года (общее для всех трастов закрытие, идет с 2006 года) в связи со смертью главного выгодоприобретателя
«Божественный траст» был и пока есть основа всего существующего миропорядка. В 1302 году сатана, практически захватив пол мира, и определил новый миропорядок, учредив «божественный 1000-летний траст» и создав единую мировую финансовую систему. Для исполнения и администрирования нового миропорядка и этого траста (и прочих трастов внутри него) он определил свой трон,- Ватикан, главной учетно-планирующей организацией(как мировые ЦК/Госплан/Казначейство), иезуитов - как свое минэкономики, евреев — менеджерами и банкирами, а инквизиторов - как аудиторов мировой финансовой системы, плюс тайные организации и общества на подхвате. В рамках этой новой системы были определены циклы производства/эмиссии мировых денег, сроки и особенности их учета и санации.
Было определено, что циклы эмиссии мировых денег будут называться «трастами»- то есть периодами, когда чьи-то активы используются для обеспечения эмиссии в общем мировом балансе. Было решено, что будут: имперские 300-летние трасты; золотые, государственные по 99-100 лет; церковные, имущественные по 72 года, и промежуточные, локальные, внутренние по 25 лет...
Но в связи со смертью/уходом Гравета - учредителя и бенефициара базового 1000-летнего траста, этот глобальный траст 1943 года стал последним. Никакой новый не возможен! То есть, 1000-летний траст закончен раньше и навсегда.
Сейчас идет библейский Армагеддон, суть которого- итог и аудит мировой финансово-экономической и политической системы, - то что описано в Библии иносказательным языком. Все знаки и знамения, которых ждали теологи, - уже произошли.
К этим рассуждениям Татьяны Волковой можно отнестись с большим скепсисом, если не обращать внимания на даты. 1302 г, с небольшой погрешностью, – это время разгрома Ордена тамплиеров, которые контролировали финансовую систему Европы, так и территорий выходящих за ее пределы. Но деньги – это только видимая часть, речь шла о духовном контроле, регуляции, этой реальности как таковой. Можно вспомнить то, что писал Рене Генон по этому поводу. Деньги той эпохи имели другую ценность, наше сознание даже не способно адекватно понять этот момент. После того как этот контроль был перехвачен некой иной силой, начал интенсивно создаваться мир который нас окружает, то что можно назвать Матрицей.
В обычной хронологии добавлено лишнее тысячелетие, как минимум. То есть, никого “темного средневековья” не было. Был переход от Античности (в истории этот момент известен как “падение ордена тамплиеров”) сразу к Средневековью. И вообще, вероятно, мы отстоим от “эпохи античности” всего на несколько столетий, так как история тотально фальсифицирована.
Так называемый “божественный траст” учрежденный Сатаной после разгрома тамплиеров создал искусственную замкнутую матричную реальность, в которой он является конечным Бенефициаром. Эта реальность тесно связана с христианством и библейским проектом. Пусть это не кажется странным.
Тот кто описывается тут как Сатана – один из великих космических Игроков. Он целенаправленно создал этот чудовищно искаженный мир конца Кали-юги. И когда созданная им Матрица зажила отчасти своей собственной жизнью, он по каким-то причинам решил соскочить с этого поезда.
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