Божественный траст Сатаны

К этим рассуждениям Татьяны Волковой можно отнестись с большим скепсисом, если не обращать внимания на даты. 1302 г, с небольшой погрешностью, – это время разгрома Ордена тамплиеров, которые контролировали финансовую систему Европы, так и территорий выходящих за ее пределы. Но деньги – это только видимая часть, речь шла о духовном контроле, регуляции, этой реальности как таковой. Можно вспомнить то, что писал Рене Генон по этому поводу. Деньги той эпохи имели другую ценность, наше сознание даже не способно адекватно понять этот момент. После того как этот контроль был перехвачен некой иной силой, начал интенсивно создаваться мир который нас окружает, то что можно назвать Матрицей.В обычной хронологии добавлено лишнее тысячелетие, как минимум. То есть, никого “темного средневековья” не было. Был переход от Античности (в истории этот момент известен как “падение ордена тамплиеров”) сразу к Средневековью. И вообще, вероятно, мы отстоим от “эпохи античности” всего на несколько столетий, так как история тотально фальсифицирована.Так называемый “божественный траст” учрежденный Сатаной после разгрома тамплиеров создал искусственную замкнутую матричную реальность, в которой он является конечным Бенефициаром. Эта реальность тесно связана с христианством и библейским проектом. Пусть это не кажется странным.Тот кто описывается тут как Сатана – один из великих космических Игроков. Он целенаправленно создал этот чудовищно искаженный мир конца Кали-юги. И когда созданная им Матрица зажила отчасти своей собственной жизнью, он по каким-то причинам решил соскочить с этого поезда.