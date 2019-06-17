Информатор Facebook показывает, как вы помечены как «агент ненависти»

“Причина, по которой цензура Big Tech кажется настолько несвязной, заключается в том, что она есть. Facebook собирает данные о вас из онлайн- и офлайн-источников, определяет все ваши ассоциации, какие публикации вы публикуете, с кем вы беседуете, кто вам «нравится», а затем дает вам очки ненависти. Обозначенный как «Агент ненависти», это обозначение внесет вас в черный список на долгие годы. После того, как они поделятся с другими компаниями Big Tech, этот черный список станет универсальным”.
Это не борьба с ненавистью как таковой, а борьба с самой жизнью. Живой человек имеет чувства и эмоции. Неживые люди, биороботы, клоны, чувств не имеют. Они их симулируют. В конечном счете, цель состоит в том, чтобы выхолостить эту реальность, привести пока еще живых людей, путем дрессуры и таких технологий, к состоянию неживых объектов. Человеческая эмоциональность будет приравнена к животности. Люди будут вынуждены скрывать свои чувства. Но живые люди все равно будут выявляться и преследоваться. Душевно стерилизованные “люди будущего” будут управляемы единым внешним разумом, ИИ.
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