Глубинный народ и его желания

Распад СССР был страшным ударом для советских людей. На глазах не исчезло, ушло в небытие то, что исчезнуть, казалось бы не могло. Были шансы повернуть историю по другому руслу? В целом, да. Но в СССР не оказалось своего Дэн Сяопина и дееспособной ответственной элиты. Отсюда претензии к Горбачеву: развалил великую страну, предатель, оказался слабым и т.д. Главное люди не оценили: Горбачев дал людям свободу, а смогли ли люди воспользоваться этой свободой – это другой вопрос. Эта ненависть к Горбачеву не утихает до сих пор. Что характеризует в своей массе народ и оправдывает существующую ситуацию.Никого глобального заговора против России после краха СССР – не существовало. Народам дали волю и выпустили из стойла. Конечно, обвал был страшный. Но жизнь это тест на зрелость и способность принять правильные решения в непростой ситуации.И что же возжелал народ в своей массе? Порядка, “сильной руки”. Слово “демократия” стало “дерьмократией”, разруха стала ассоциироваться со свободой. Захотелось облизать чекисткий сапог. Нужен порядок. Порядок в конце концов навели. И не важно что в итоге получилось так, что этот порядок принадлежит тем, на кого вы никоим образом не можете повлиять, и недовольные получают палкой по голове. Но ведь порядок? Порядок. Получите.После острого чувства фрустрации от распада СССР захотелось величия, возможности вновь гордится армией, историей, Великой Победой. Получите. По высшему классу.Советский человек не совсем дурак, а “раб лукавый”, и он конечно же хотел определенных свобод, как то – свободный выезд за рубеж, какая-никакая свобода СМИ и прочих маленьких радостей вроде “товарного изобилия”, чтобы было не совсем мрачно как в СССР. И тут все исполнено в точности.Далее, хотелось и роста благосостояния, достатка. Но и это было: в период с середины нулевых по 2013 были “золотыми” для страны и народа по историческим меркам. Люди уверенно смотрели в будущее. Желание исполнено.Конечно, потом оказалось, что в стране очень мутное право частной собственности, у народа почти нет никаких прав, нельзя ни на что повлиять, но ведь это и не запрашивалось тогда в 90-е от Вселенной? Ведь так? Все что хотели получили. По пунктам.Сейчас винят во всем Путина. Но Путин как тот джин из фильма “Исполнитель желаний” выполнил все ваши желания. А то, что в итоге получилось не совсем так как хотелось, так кто в этом виноват?Вывод: когда возникнет попытка №2 – правильно формулируйте свои желания, Вселенная их исполнит.