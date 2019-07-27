суббота, 27 июля 2019 г.

Тоталитарный рэп

И снова старые песни о главном. Более 30-ти лет песенке. Ведь многое тогда понимали? Но что-то пошло не так.


Автор: Pavel на
Ярлыки:

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