Железный порядок

В связи со всеми событиями в Москве, очередным витком борьбы с “несогласными”, надо обратить внимание на определенное смещение в сознании россиян.Как по ТВ случайно посмотрел одну серию какого-то глупого фильма, снятого видимо недавно в рамках “патриотического воспитания масс”. Фильм про героическую борьбу партизан против “фашистов” и их приспешников полицаев. В нем партизаны, в основном девушки под началом какого-то перца, имея рацию сообщают “большой земле” о передвижениях врага, время от времени кого-то убивают. Полицаи и администрация их подозревает, но поделать ничего не может –Особенно хорошо запомнилась одна сцена: полицаи останавливают главного героя и двух его спутниц, и намериваются обыскать женщин, но их останавливает грозная фраза партизанена: “Только попробуйте. Будете иметь дело со мной”.Полицаи нехотя соглашаются, что вот так женщин лапать нехорошо.С тех пор много воды утекло, и наша полиция – это не мягкотелые гитлеровские слюнтяи.