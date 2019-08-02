Когда говорят о “вознесении”, то обычно это неправильно и превратно понимается. Вознесение – это не отказ от физического тела, от материальной реальности, прежде всего это – изменение в сознании, это способность воспринимать реальность и все происходящее в ней, все свои взаимодействия с окружающим миром, с другими существами на энергетическом уровне. Это может восприниматься как некий поток, который есть ваше Я, и оно взаимодействует с другими явлениями, вещами, другими Я.Это вроде бы понятно. Есть очень много учений и “гуру” которые вам расскажут об этом. Но это только прелюдия, и такое понимание мало что даст. Оно фактически бесполезно, если оно не пролонгируется за горизонт жизни и смерти, и управляется обывательским примитивным, а не “магическим пониманием”.Я уже приводил пример с древними кельтами, где должник, например, мог сказать: “Отдам долг на том свете, или в следующей жизни”. И такое обещание принималось. С современной обывательской точки зрения, тот кто “прощал” таким образом долг – глупец. Но в более высокой мерности, в более развитой форме сознания, это обещание совершенно нормально, так как должник становится на энергетическом уровне кармическим должником, он будет находится в долговом рабстве у того кому он должен, пока не вернет или не отработает свой долг. Как любят говорить в определенных кругах: никто не сбежит с этой подводной лодки. И им можно ответить: да, никто не сбежит.Это один из базовых законов Вселенной: закон обмена, баланса – если кто то у кого-то что-то берет, он обязан что-то отдать взамен. Нельзя взять что-то просто так, то есть украсть. Можно украсть хуллиард и усесться на него, но при этом, по закону обмена, потерять власть.Вышесказанное не является каким-то откровением, это в общем-то обычные правила по которым живет с определенного уровня оккультная элита планеты. Этими правилами они руководствуются между собой, так как находятся в несколько более высокой мерности, чем остальные люди. Таким образом, “вознесение” для людей – это не восхождение и почивание на неких облаках, а открытие в себе новых возможностей того, что на Востоке называется связкой умы-праны (энергии).