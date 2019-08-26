понедельник, 26 августа 2019 г.
Энергии Времени
Время – антинаучно, так здесь не выполняется фундаментальный принцип современной науки: только тот эксперимент может быть научно верифицированным, если его можно повторить в любое время при тех же условиях.
События случаются и происходят только в определенные периоды времени, и они не возможны в другое время.
Например, люди восхищаются египетскими пирамидами, и строят предположения, как их смогли построить? Но зачем ходить так далеко? В 19 веке и начале 20-го были построены тысячи километров железных дорог в США, Европе и России. Без современной технике, мощных экскаваторов, в основном на конной тяге. К сравнению: БАМ, строительство которого продолжалось долгие годы, с невероятным напряжением и концетрацией ресурсов СССР.
“В 1986 году Министерству транспортного строительства СССР для возведения магистрали единовременно были поставлены более 800 единиц японской строительной техники.
Стоимость строительства БАМа в ценах 1991 года составила 17,7 млрд руб., таким образом, БАМ стал самым дорогим инфраструктурным проектом в истории СССР”.
О БАМе, этой знаменитой “стройке века”, всем прокричали все уши, гул стоит до сих пор, тогда как раньше, получается, при весьма скудных средствах такие магистрали строили едва ли не играючи. Без пафоса и напряжения последних сил. Чудеса!
Другой пример такого же рода: неспособность (по каким-то причинам) повторить лунную программу 60-70-х годов, что прежде всего выражается в отсутствие необходимых носителей, способных вывести на орбиту необходимую массу полезного груза.
“Есть ли сейчас у землян ракеты, способные выводить на опорную (низкую околоземную орбиту) полезный груз весом от 70 тонн? Ответ: нет. Таких ракет нет.
Наибольшей выводимой полезной нагрузкой на низкую околоземную орбиту среди всех эксплуатируемых ракет-носителей в мире может похвастаться американская тяжелая ракета-носитель Delta IV в модификации Heavy. На опорную орбиту она может вывести до 29 тонн полезной нагрузки при стартовой массе в 733 тонны. Эта ракета эксплуатируется с 2004 года, но коммерческих рейсов в силу высокой стоимости запуска, не выполняет. .. И на этом все. Лететь на Луну, не говоря уже о Марсе, американским астронавтам банально НЕ НА ЧЕМ. За 15 лет самая передовая страна на нашей планете не сделала ничего, чтобы хотя бы повторить миссию "Аполлон" на новом технологическом уровне и перейти к освоению спутника нашей планеты.
А ведь США — это та самая страна, которая в 60-70-е годы прошлого века поточным способом выпускала сложнейшие сверхтяжелые ракеты-носители семейства "Сатурн". Напомним, самая мощная в истории Земли ракета-носитель "Сатурн-5" была способна вывести на опорную орбиту полезный груз весом в 147 тонн (станция "Скайлэб"). Всего американцы под руководством немецкого гения Вальтера фон Брауна менее чем за 10 лет разработали и в 1961-1975 годах изготовили 36 таких ракет-носителей сверхтяжелого класса, из которых 32 побывали в космосе. Еще 2 ракеты Сатурн-1Б были не достроены. После чего они успешно высадили 6 экспедиций на Луне”.
Еще пример, но уже из творческой сферы: рок-музыка 60-80 годов, ставшая символом эпохи и несущая совершенно новые энергии. Воспроизвести ту энергию в музыке полностью уже невозможно, можно более-менее качественно подражать, но время ушло и портал закрылся.
Да, это именно качественный аспект Времени, открывающий в своих локациях особые возможности. Таким образом, мир в котором мы живем – всегда уникален.
Время, если знать его скрытые потенции в том или ином своем периоде линейной протяженности, всегда несет в себе свою энергию, и этой энергией можно овладевать, и результаты этих действий будут после похожи скорее на волшебство, так как их невозможно будет воспроизвести в дальнейшем. Таким образом, имеет смысл исследовать энергию Времени и использовать ее.
Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий