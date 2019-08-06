Почему-то обычно представляют, что “вторжение пришельцев” будет происходить как-то пафосно: прилетят огромные звездолеты, немного постреляют своим чудо-оружием и заставят человечество покориться. Тогда как проще и технологичнее сначала захватить, уничтожить, подменить или подчинить так называемую “элиту”. Начать проводить свою политику. По этой логике, недовольных впоследствии необходимо подавлять военнизированными формированиями без опознавательных знаков, скрытых за масками. А так же захватывать сопредельные территории неопознанными “зелеными человечками”. Кто там находиться в этой форме – уже не важно, может быть это уже пришельцы, киборги с альфа-центавра. Народ, оппозиция, по прежнему будет считать что борется с властью, “своей властью”, но на самом деле они могут бороться с чужой властью, к человечеству, местной фауне, имеющей отдаленное отношение.