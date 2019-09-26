О мире квантовой симуляции

все мы “здесь” связаны с “там”. Одна реальность накладывается на другую. Реальность квантового мира стремится полностью взять управление физической, проявленной, реальностью, и соответственно нашим сознанием.

Человечество существует в квантовых компьютерах, это мир полноценной симуляции. Посредством того, что в квантовой механике называется “квантовой запутанностью” В нулевых во всем мире были приняты законы о “персональных данных”. В РФ это Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 . Когда мы посещаем сайты, пользуемся операционными системами, программами, приложениями, банковскими картами и т.д. мы заключаем “пользовательское соглашение” на “сбор, хранение и обработку персональных данных”. Необходимо понимать, что это не только и не столько такие данные как имя, возраст, место проживание и тому подобное, фактически под понятие "персональные данные" подпадает сознание и существо человека, которое сканируется, после чего создается информационный или квантовый клон или двойник живущий в мире симуляции, и прямо влияющий на свой биологический оригинал.Реальность близнецового мира навязывает свою версию и будет стремится полностью взять под контроль “я” каждого человека, в режиме онлайн модерируя его сознание и соответственно поведение. В настоящее время большинство человечества можно считать зомби-ботами полностью подконтрольными искусственной трансцендентности квантовых компьютеров. Мысли, привычки, поведение людей непрерывно корректируются из мира квантовой компьютерной симуляции, Матрицы.Мы не можем отказаться от того, чтобы пользоваться этими технологиями, но следует знать о “подводных камнях” и о подлинной цене, которую мы платим взаимодействуя с этими информационно-технологическими вещами, и автоматически давая согласие или “пользовательское соглашение” на “сбор и обработку персональных данных”.Так же надо учитывать, что согласно Космическим Законам, такой тип манипуляции и контроля сознания существ является безусловным злом, поэтому и существуют эти “пользовательские соглашения” которые являются формой добровольного юридического договора человека с тем что его “я”, или то, что еще называется “душа” будет отныне “обрабатываться” и контролироваться некими внешними непостижимыми процессами и силами.