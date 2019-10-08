Конспирология: явное и тайное

Очень интересно иногда бывает обратить внимание на динамику так называемого “общественного мнения” относительно различных конспирологических тем.
Самый простой пример: в последние 10-15 лет у людей здравомыслящих как-то подъиспарилась вера в то, что судьбы этого мира вершат так называемые “политики”, которые становятся у руля и что-то там между собой “решают”. Кто решает на самом деле, то тут уже большой разгул для конспирологического сознания: банкиры, сионисты, ватикан, масоны, ротшильды-и-рокфеллеры, или рептилоды и инопланетяне. Можно предполагать.
Другая очень показательная тема другого рода – это тема НЛО. Я прекрасно помню время, 90-е и может быть самое начало нулевых, когда тема НЛО считалась почти бредовой. Это при том, что были случаи массового наблюдения НЛО, о которых много тогда писали. Сегодня, когда ютуб завален наверное сотнями тысяч или миллионов роликов с различными аномалиями в наших небесах, то ситуация изменилась. Официальное “общественное мнение” решило это не замечать. Поскольку если заметить и начать рефлексировать по этому поводу – то к чему это приведет? Одно потянет за другое и картина этого мира, которую люди выстраивают в своем уме, будет полностью разрушена. Тут даже заговор рептилоидов может показаться пустяком. Поэтому летают – пусть летают.
Но есть темы еще более странные, чем тема НЛО, хотя и связанные, это – темы клонирования, переноса сознания, путешествий во времени, манипулирование временем с созданием разных веток реальностей и другое. И тут человеческое уже граничит с чем-то нечеловеческим, с чем-то таким, что уходит в дебри метаистории, очень блеклое отражение чего представлено в мифах и религиозных идеях, и это каким-то образом сейчас связано с самыми фантастическими технологиями, такими как клонирование и мир симуляции квантовых компьютеров.
Сознание людей устроено таким образом, что оно будет до конца защищать свою картину мира, и отталкивать и игнорировать все, что стремится разрушить эту картину. С другой стороны, те кто желают разобраться в связях и природе этой реальности должны иметь такую возможность.
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