Геополитическая игра. Простой взгляд

Перед ВМВ у Чехословакии была отличная армия, фактически мало уступающая германской.
Однако война с Германией означала бы неизбежное поражение, и чехи получили страну превращенную в руины. Это было всем понятно. Ложиться под каток всегда глупо.
Иная ситуация: финско-советская война. Силы там были формально совершенно несопоставимы. Красная армия не была слабой и очень хорошо показала себя в военном конфликте с Японией на Халхин-Голе. У финнов и финской элиты были все основания дрогнуть и испугаться, пойти на уступки, и в этой ситуации СССР мог бы заполучить половину Финляндии. Но мужество и стойкость позволили финнам остановить советское нашествие.
Эти примеры показывают, что в жизни и в политике нет и не может быть однозначных решений. Это как в компьютерных играх, иногда сила персонажа может быть очевидной – физической, и проявляться в стойкости и ловкости, иногда это ум, гибкость и хитрость. Если страны-народы проявляют такие качества, то им от Сил смотрящих за этой планетой даруются определенные блага – в качестве определенного времени спокойной, разумной жизни, устойчивого развития. И наоборот, надо с осторожностью относится, если пропаганда требует от народа исключительно героизма, не компенсируя это какими-то другими качествами. Это как бы несколько упрощенная, но вполне рабочая схема.
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