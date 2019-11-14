Лаборатория нигрогнозии
Оккультно-развлекательный журнал
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UFO - война цивилизаций
четверг, 14 ноября 2019 г.
Бал
Пикник, Голубой огонек, 1987, "БАЛ"
Новый Год не за горами, и надо вспомнить прошлое. Да, 33 года назад началась Перестройка и на ТВ появились такие песни.
Автор:
Pavel
на
01:33
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