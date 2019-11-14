четверг, 14 ноября 2019 г.

Бал

Пикник, Голубой огонек, 1987, "БАЛ"





Новый Год не за горами, и надо вспомнить прошлое. Да, 33 года назад началась Перестройка и на ТВ появились такие песни.
Автор: Pavel на
Ярлыки:

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