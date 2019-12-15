воскресенье, 15 декабря 2019 г.
Дагон
Дагон считается одним из младших Древних, помощником Ктулху. Он так же обитатель глубин, олицетворяемых океанской бездной. Сущность этой силы состоит в том, что она способна дать все люди желают.
Дагон был главным божеством филистимлян. Чего может желать народ в простоте своей? Побед, завоеваний, богатства. И все это филистимляне, так называемые “народы моря”, получили прямым и непосредственным образом. Эти события известны как “катастрофа бронзового века”.
“Народы моря были своего рода конфедерацией, которая в XIII и XII веках до н.э. уничтожила могущественные царства в Малой Азии и Эгейском море. Эти люди пришли из далеких стран и были почти неудержимы в своем разрушительном нападении на государства Восточного Средиземноморья. Первая волна обрушилась со всей силой на крито-микенскую цивилизацию. В то время это было одно из величайших государств Восточного Средиземноморья, и его падение, должно быть, сильно обеспокоило хеттов и египтян. Полное уничтожение микенских армий может быть датировано 1230 годом до н.э. – судя по следам разрушений в культурных слоях почти всех поселений на Крите и Пелопоннесе. Затем было уничтожено царство хеттов. Как и микенцы, хетты не собирались сдаваться без боя, но пало под натиском пришельцев. Столица хеттов, Хаттуса, погибла в пожаре, который длился несколько дней. Следующим пал Угарит, и после этого народы моря двинулись на Египет, где были остановлены”.
Есть такой замечательный фильм “Дагон”. Он рассказывает о том, как влюбленная пара попадают во время шторма в небольшой рыбацкий город. Вскоре главный герой выясняет, что в нем живут монстры-амфибии. Однажды жители городка бедствовали, из моря ушла рыба. Потом в городе появился некий проповедник и заявил, что надо поклонятся не этому бесполезному богу, а другому – который обитает в морских глубинах, и он может дать людям все что они пожелают. Рыбаки отправились в море, и вместе с рыбой их сети вылавливали слитки золота. После чего жители этого городка очень сильно разбогатели, но постепенно стали превращаться в странных чудовищных существ, которым это золото в общем уже было не нужно.
Эта история рассказывает о природе этой силы.
Дагон – дарующий бог. В так называемом “славянском язычестве” он известен как Дажьбог.
"Этимология теонима Даж(д)ьбог, на первый взгляд, вполне очевидна. По мнению М. Фасмера, это имя объясняется из древнерусского императива дажь «дай» и *bogъ «счастье, благосостояние» (ср. богатый, убогий), то есть Даж(д)ьбог — «дающий благосостояние».
Дажьбог ошибочно отождествляется с Солнцем, скорее это древняя сила Глубин. Всем известна фраза что русичи – внуки Дажьбога. Тогда кто их мать?
Тут речь идет о древнем античном предании о происхождении скифов.
“Согласно первой легенде, в земле скифов, которая была в то время безлюдной пустыней, у бога Зевса и дочери реки Борисфена родился человек по имени Таргитай.
Геракл гнал быков, и него пропали у него лошади. Согласно данной легенде, в поисках быков (лошадей) обошел Геракл всю землю и пришел в Полесье. Там в одной из пещер он обнаружил странное существо — полудеву-полузмею. Геракл поинтересовался, не видела ли она его лошадей, на что полудева ответила, что кобылицы у нее, «но она не отдаст их ему прежде, чем он не сообщится с нею».
Дочь реки Борисфена описывается как змее-дева, наполовину женщина, наполовину змея, отчасти русалка.
Сравним с дочерью Дагона в одноименном фильме:
Далее в истории скифов особое место занимает золото и его у них было очень много.
«Скифы говорят, что их народ моложе всех других и произошёл следующим образом: в их земле, бывшей безлюдной пустыней, родился первый человек, по имени Таргитай. У него родились три сына: Липоксай, Арпоксай и младший Колаксай. При них упали с неба на скифскую землю три золотых предмета: плуг, секира и чаша. Старший из братьев, первым увидев эти предметы, подошёл ближе, желая их взять, но при его приближении золото воспламенялось. Затем подошёл второй, но с золотом повторялось то же самое. Таким образом, золото, воспламеняясь, не допустило их к себе, но с приближением третьего брата, самого младшего, горение прекратилось, и он взял золото. Старшие братья, поняв значение этого чуда, передали младшему всё царство».
Запомним эту деталь с золотой чашей.
В классической, нелафкратовской, демонологии, Дагон является адским пекарем и кашеваром. То есть, прослеживается явная связь с идеей насыщения.
В ирландской мифологии эта сила известна под именем бога Дагда.
“Дагда (др.‑ирл. Dagda, в буквальном переводе «Хороший бог») — божество ирландской мифологии, один из главных богов Племён богини Дану наряду с Лугом и Нуаду. … В старинном ирландском трактате «Выбор имён» рассказывается о том, что Дагда был богом земли; у него был котёл под названием «Неиссякающий» — одно из четырёх главных сокровищ Племён богини Дану (другими были меч Нуаду, пика Луга и Камень Судьбы, или Файлский камень). Согласно легендам, в этом котле каждый находил себе пищу в соответствии со своими заслугами, и поэтому никто никогда не оставался им недоволен”.
В этом мире в рамках этой игры все существа вынуждены биться за ограниченные ресурсы из комплекса “власть-богатство”, с другой стороны существует реальность, мир Древних, где этих ресурсы не являются дефицитом для каждого, и в приоритете другие ценности. Дагон – это одна из сил связывающих эти две реальности.
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