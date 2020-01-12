Земля: пропорции и масштабы

Очень простой и наглядный мысленный эксперимент относительно нашей планеты.Мальцев С. А. : “В рассуждениях о потопах факты и открытия сейчас берут приступом старую теорию глобальной плитотектоники, которая начала прокладывать себе дорогу к признанию еще в начале XX века. Она за столетие набрала вес и огромную инерцию и теперь своей глобальностью закрывает для многих ученых возможность любых других крупных перемещений и сдвигов в земной коре, кроме тех, которые она допускает.Теория эта родилась от простого наблюдения, что континенты планеты Земля, если их профили сложить друг с другом, хорошо сходятся, образуя одно целое. Появилось предположение, что много-много миллионов лет назад был один материк, который впоследствии раскололся на несколько частей и постепенно разошелся в разные стороны, образовав современные континенты. Образно это можно представить как куски пенопласта, отколовшиеся от одного большого куска и расплывающиеся по воде в разные стороны.С чисто умозрительной точки зрения и с учетом современного медленного "дрейфа" материков, теория красивая. Но что если нам эту умозрительность сделать более точной, пунктуальной и более пригодной для эксперимента, пусть даже в уме? Это займет немного времени, но откроет некоторые неожиданности.Обычно мы, говоря или размышляя о суше и воде, и соотнося с размерами планеты, представляем себе озера и моря как большие впадины, ямы и трещины в земной тверди, а горы - как большие, возвышающиеся над поверхностью массивы. Но представим себе, что мы хотим построить масштабную рельефную модель планеты - глобус, в котором точно соблюдем все пропорции. Горы сделаем из папье-маше, а моря из какого-нибудь прозрачного материала. И для начала нам надо выяснить точные пропорции и соответствие гор бумажных настоящим, а толщины прозрачного вещества - толще океанов.Какой выберем размер глобуса? Метр, два метра, и даже пять метров будет очень неудобным размером. Почему - скоро станет ясно. Размер выберем тот, который проще соотносится с размером планеты для облегчения подсчетов.Итак. Средний радиус Земли - 6371 км. Диаметр соответственно - 12742 км.Для удобства расчетов примем размер нашего глобуса в той же цифре, только не в километрах, а в миллиметрах - 12742 миллиметра. В метрах это - 12 метров плюс 74 сантиметра и 2 миллиметра. И точное соотношение нашего глобуса и Земли будет один к миллиону. Один миллиметр на глобусе равен одному километру на планете. При таком масштабе даже не надо будет ничего пересчитывать.И вот перед нами глобус высотой с четырехэтажный дом. И, представляя в точных, точнейших пропорциях, мы видим такую картину:Идеальный шар высотой с четырехэтажный дом. Сплющивание у полюсов в этой огромной сфере, о котором так много говорят, составит всего 10 миллиметров, и мы его даже не заметим. Поверхность у глобуса чуть-чуть неровная, с шероховатостями толщиной от 2 до 9 миллиметров - это наши горные системы и высочайшие вершины. Большую часть глобуса покрывает вода (или ее имитация) в среднем толщиной 4-6 миллиметров, то есть - с оконное стекло. Под этим слоем несколько царапин, самая глубокая из которых - 11 миллиметров - Марианская впадина.И вся эта "мелочь" - на шаре с четырехэтажный дом. Такие вот пропорции.Пойдем дальше. Вынем кусочек из нашего глобуса, как из арбуза, чтобы можно было заглянуть внутрь. И тогда увидим: твердая оболочка планеты - литосфера - имеет толщину 15-30 сантиметров, она разделена на куски (литосферные плиты), которые плавают на полужидкой астеносфере - прослойке, отделяющей твердую оболочку от остального самого плотного содержимого планеты - мантии и ядра. Многометровые куски толщиной 15-30 сантиметров плавают по поверхности шара с четырехэтажный дом, двигаются, смещаются, ползут друг под друга и выползают друг из-под друга. А на них тоненький-тоненький слой воды в 5 миллиметров”.Какие выводы можно сделать из этого конспирологам? Эти масштабы позволяют понять, что теории и предположения о существовании в определенных районах огромных подземных пространств, возможно даже населенных – вполне допустимы. И это фактически подтверждает гипотезу о существовании огромных “подземных океанов”, возможно превосходящих океаны на поверхности.